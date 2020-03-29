Сенатор Андрей Клишас назвал незаконным всеобщий режим самоизоляции в Москве. Кремль счел его оправданным

Ограничения, подобные тем, что ввел в Москве мэр Сергей Собянин, могут вводиться только по решению парламента или президента. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказано в заявлении пресс-службы.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков, выразил уверенность, что меры, принятые Сергеем Собяниным, не нарушают Конституцию, потому что являются лишь рекомендациями. «Собянин прав. Если его сегодняшнее заявление — это рекомендации, то Собянин прав. Ответственности за нарушение рекомендаций он не вводит», — сказал Синельщиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем сказал ТАСС, что Кремль считает оправданным введение в Москве всеобщего режима самоизоляции и других новых ограничений из-за коронавируса.

С 30 марта в Москве будет введен всеобщий режим самоизоляции. Жителям города разрешат выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Также можно будет выносить мусор и гулять с домашними животными. Въезд и выезд из Москвы запрещен не будет, движение личного и общественного транспорта в городе — тоже.