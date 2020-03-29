Количество заболевших COVID-19 в Москве превысило тысячу человек
Источник: Сергей Собянин
Надежный источник
Обновлено. Согласно ежедневно обновляемым данным оперштаба по борьбе с вирусом, точное число заболевших в Москве составляет 1014 человек.
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве превысило тысячу человек. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Собянин отметил, что ситуация с распространением заболевания «перешла в новую стадию». Он напомнил москвичам о необходимости оставаться дома в ближайшие дни.
Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами.
Накануне сообщалось, что в Москве зафиксированы 817 случаев заболевания.