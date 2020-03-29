Количество заболевших COVID-19 в Москве превысило тысячу человек

Обновлено. Согласно ежедневно обновляемым данным оперштаба по борьбе с вирусом, точное число заболевших в Москве составляет 1014 человек.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве превысило тысячу человек. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин отметил, что ситуация с распространением заболевания «перешла в новую стадию». Он напомнил москвичам о необходимости оставаться дома в ближайшие дни.

Накануне сообщалось, что в Москве зафиксированы 817 случаев заболевания.