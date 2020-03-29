Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек. Заболели 665 тысяч

По состоянию на утро 29 марта от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 30848 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику заболеваемости.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии (10023) и в Испании (5982). В Китае, откуда началось распространение болезни, умерли 3300 человек.

Всего в мире зафиксировано 664924 случая заболевания коронавирусной инфекцией, более 142 тысяч человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 1 264 7 49 🇺🇸 США 121 478 2 026 1 072 🇮🇹 Италия 92 472 10 023 12 384 🇨🇳 Китай 81 999 3 299 75 100 🇪🇸 Испания 73 235 5 982 12 285 🇩🇪 Германия 57 695 433 8 481 🇫🇷 Франция 37 638 2 314 5 700 🇮🇷 Иран 35 408 2 517 11 679 🇬🇧 Великобритания 17 194 1 020 135 🇨🇭 Швейцария 14 076 264 1 530 🇳🇱 Нидерланды 9 762 639 3 … … … … 📝 Всего в мире 660 704 30 655 139 415 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 09:17 29.03.2020 (по московскому времени)