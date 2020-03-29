Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек. Заболели 665 тысяч
По состоянию на утро 29 марта от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 30848 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику заболеваемости.
Больше всего смертей зафиксировано в Италии (10023) и в Испании (5982). В Китае, откуда началось распространение болезни, умерли 3300 человек.
Всего в мире зафиксировано 664924 случая заболевания коронавирусной инфекцией, более 142 тысяч человек выздоровели.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
1 264
7
49
🇺🇸 США
121 478
2 026
1 072
🇮🇹 Италия
92 472
10 023
12 384
🇨🇳 Китай
81 999
3 299
75 100
🇪🇸 Испания
73 235
5 982
12 285
🇩🇪 Германия
57 695
433
8 481
🇫🇷 Франция
37 638
2 314
5 700
🇮🇷 Иран
35 408
2 517
11 679
🇬🇧 Великобритания
17 194
1 020
135
🇨🇭 Швейцария
14 076
264
1 530
🇳🇱 Нидерланды
9 762
639
3
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📝 Всего в мире