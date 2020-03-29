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Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч человек. Заболели 665 тысяч

Источник: Университет Джонса Хопкинса
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По состоянию на утро 29 марта от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 30848 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику заболеваемости.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии (10023) и в Испании (5982). В Китае, откуда началось распространение болезни, умерли 3300 человек.

Всего в мире зафиксировано 664924 случая заболевания коронавирусной инфекцией, более 142 тысяч человек выздоровели.

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

1 264

7

49

🇺🇸 США

121 478

2 026

1 072

🇮🇹 Италия

92 472

10 023

12 384

🇨🇳 Китай

81 999

3 299

75 100

🇪🇸 Испания

73 235

5 982

12 285

🇩🇪 Германия

57 695

433

8 481

🇫🇷 Франция

37 638

2 314

5 700

🇮🇷 Иран

35 408

2 517

11 679

🇬🇧 Великобритания

17 194

1 020

135

🇨🇭 Швейцария

14 076

264

1 530

🇳🇱 Нидерланды

9 762

639

3

📝 Всего в мире

660 704
30 655
139 415
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 09:17 29.03.2020 (по московскому времени)