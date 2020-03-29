17 российских телеканалов записали ролик, где рекламируют передачи друг друга. Это призыв оставаться дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские телеканалы присоединились к всемирной акции #оставайсядома, в ходе которой известные люди призывают к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

В своих эфирах телеканалы начали показывать ролик, где известные ведущие призывают оставаться дома и смотреть различные ТВ-передачи — при этом ведущие одних каналов рекламируют передачи, которые выходят на других каналах.

В ролике снялись, в частности, Вадим Такменев (НТВ), Дмитрий Губерниев (Матч ТВ), Гарик Харламов (ТНТ), Сергей Светлаков (СТС), Юрий Стоянов (Россия 1). В общей сложности в акции приняли участие представители 17 каналов.

В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти страны попросили граждан в течение этих дней оставаться дома.