У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

78-летний певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией, сообщил в фейсбуке главный врач больницы № 40 в поселке Коммунарка Денис Проценко.

«После дообследования [Лещенко] была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — рассказал Проценко.

24 марта концертный директор артиста Олег Дмитриев сообщил, что Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус. Дмитриев отмечал, что анализы певца будут готовы к 27 марта.

Читайте также Путин в больнице для пациентов с коронавирусом в Коммунарке. Фотография