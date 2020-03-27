Каждая вторая компания в России в условиях кризиса намерена снизить численность сотрудников примерно на 13%, каждая пятая планирует сократить зарплаты. Об этом говорится в исследовании , итоги которого публикует РБК.

центра показал, что больше всего неопределенности в сфере финансов, недвижимости, транспорта и обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм в секторе энергетики и добычи ресурсов.

В 29% компаний сообщили, что оптимизировали фонд оплаты труда: перевели сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой или на контракты, сократили штат и зарплаты. 40% опрошенных сказали, что намерены поступить так в будущем.

Каждая четвертая компания (26%) столкнулась с падением выручки, 44% ожидают это в будущем. Половина опрошенных (56%) ожидает, что из-за коронавируса не сможет исполнять обязательства по заключенным контрактам. 63% заявили о риске банкротства.