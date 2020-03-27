Роспотребнадзор: каждый пятый россиянин с COVID-19 заразился внутри страны

20% инфицированных коронавирусом в России заразились внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

«Из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — приводит слова Поповой ТАСС.

У 72% из числа инфицированных коронавирусом россиян наблюдается клиническая картина ОРВИ, у 18% инфекция протекает бессимптомно, еще 10% имеют диагноз «пневмония».

По мнению главы Роспотребнадзора, в России не наблюдается взрывного роста случаев коронавируса. «Эпидемическая ситуация в РФ развивается пока достаточно спокойными темпами», — считает Попова.

В свою очередь главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико высказал мнение, что активность коронавируса в России снизится в конце апреля или в начале мая.

По данным на 27 марта, в России выявлено 1036 заболевших COVID-19. Главным очагом инфекции является Москва (703 зараженных), случаи коронавируса выявлены еще в 57 регионах России.