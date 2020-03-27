«Победа» приостановит все полеты до 31 мая
Источник: РБК
Надежный источник
Обновление. В «Победе» сообщили, что приостановят все полеты с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер властей России по борьбе с распространением коронавируса.
Лоукостер «Победа» приостановил все полеты, как за рубеж, так и по России, сообщает РБК со ссылкой на три источника в «Аэрофлоте», головной компании авиаперевозчика.
На сайте авиакомпании при этом доступны для покупки билеты на рейсы по России, запланированные до 31 марта включительно.
Правительство России постановило с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие страны и обратно. Исключение сделали только для рейсов, вывозящих россиян и-за рубежа.