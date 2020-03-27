РБК и «Ведомости»: у нескольких сотрудников администрации и управления делами президента заподозрили коронавирус

В администрации и управлении делами президента России после первичного тестирования на коронавирус выявили несколько случаев заражения. Об этом рассказали источники РБК и «Ведомостей».

Один из собеседников РБК сообщил про одного зараженного сотрудника администрации президента, второй — про двух.

Источник «Ведомостей» подтвердил, что два сотрудника администрации президента инфицированы коронавирусом. По его словам, заболевшие занимают не руководящие должности, они и контактировавшие с ними люди изолированы. Еще один источник издания сказал, что коронавирус подтвержден только у одного сотрудника администрации президента, он на домашнем лечении.

Еще один случай коронавируса выявлен в управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь управления Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно.

По информации источников «Медузы», коронавирусную инфекцию обнаружили также у одного из сотрудников аппарата правительства.Он работает в департаменте оборонной промышленности, рассказали источники «Русской службы Би-би-си». По их словам, признаки инфекции выявлены еще у по меньшей мере троих сотрудников аппарата правительства. В пресс-службе правительства заявили, что это неправда.