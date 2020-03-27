После обращения Путина в отелях Сочи выросло число бронирований. Губернатор запретил в них заселяться

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев постановил с 28 марта по 5 апреля приостановить бронирование и заселение в гостиницы, санатории и дома отдыха. Текст постановления опубликован на сайте краевой администрации.

«Туристов, которые уже живут в отелях и санаториях, никто выселять не будет. Но с 28 марта не нужно никого вселять», — сообщил Кондратьев.

Глава региона потребовал закрыть на этот период рестораны, кафе, бары, торгово-развлекательные центры, а также ограничить движение общественного транспорта. Общественный транспорт в Сочи, сообщили в мэрии города, будет ходить в два раза реже.

На время режима повышенной готовности, объявленного до 1 мая, в регионе запретили проводить любые развлекательные мероприятия. Закрыты парки культуры и отдыха, аттракционы, ночные клубы, кинотеатры.

Губернатор объяснил в своем инстаграме, что ввел дополнительные ограничения после того, как в крае стали чаще бронировать номера в отелях. «Мы видим, что буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи», — заявил Кондратьев.

Президент Владимир Путин 25 марта в телеобращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет выходной. После этого руководители многих регионов, в том числе Москвы и Петербурга, потребовали закрыть рестораны, бары, кафе и многие магазины, начиная с 28 марта.