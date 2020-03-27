Отделения «Почты России» из-за коронавируса не будут работать три дня

Все отделения «Почты России», кроме работающих круглосуточно, будут закрыты с 30 марта по 1 апреля, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Максима Акимова.

«Мы хотим минимизировать посещение наших отделений», — пояснил Акимов. Глава «Почты России» призвал клиентов вместо того, чтобы идти в отделения, пользоваться курьерской бесконтактной доставкой, стоимость которой снижена в два раза — до 100 рублей.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Власти Москвы запретили в этот период времени работать кафе и ресторанам, кроме как навынос и для доставки, магазинам, кроме зоомагазинов, а также продающих продукты и товары первой необходимости, аптек.