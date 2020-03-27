Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает таблоид Bild.

По данным издания, сейчас музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

В марте Линдеманн дал несколько концертов в России со своим новым проектом Lindemann. В Москве музыкант выступил дважды за один день — из-за действовавшего тогда ограничения массовых мероприятий с количеством участников более пяти тысяч человек запланированное изначально выступление с большим количеством зрителей разделили на два.