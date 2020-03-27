ФАС заявила о картельных сговорах производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельных сговоров на рынке производителей гречневой крупы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок. Если факты картельных соглашений будут доказаны, нарушителям грозит до шести лет лишения свободы, отметил Артемьев.

Он добавил, что ФАС также выявила «факторы некоторого придерживания товаров». «Сегодня вы можете убедиться, что на полках гречневая крупа есть, хотя и не в каждом магазине», — сказал Артемьев.

На фоне коронавируса в России вырос спрос на товары длительного хранения, в том числе гречку. Одновременно поставщики крупы повысили оптовые цены на нее: в феврале-марте они увеличились на 27% по сравнению с декабрем-январем.

По неофициальной информации, с 20 марта Россельхознадзор ввел 10-дневный запрет на экспорт всех видов круп, но через несколько дней досрочно отменил его.