Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в твиттере.
«В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы коронавируса: температура, кашель. Я сдал тест и получил положительный результат», — заявил Джонсон.
Британский премьер заявил, что находится в домашнем карантине, но продолжит работать удаленно.
25 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у наследника британского престола — 71-летнего принца Чарльза. Он и его супруга самоизолировались.
По данным на 26 марта, в Великобритании подтверждено 11658 случаев коронавируса, 578 пациентов умерли.
По неподтвержденной информации, королева Великобритании Елизавета II собирается выступить с телевизионным обращением к нации из-за коронавируса. Если это случится, это будет четвертое внеплановое телеобращение королевы за ее 68-летний срок правления.