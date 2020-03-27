Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в твиттере.

«В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы коронавируса: температура, кашель. Я сдал тест и получил положительный результат», — заявил Джонсон.

Британский премьер заявил, что находится в домашнем карантине, но продолжит работать удаленно.

Борис Джонсон заразился коронавирусом Meduza

25 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у наследника британского престола — 71-летнего принца Чарльза. Он и его супруга самоизолировались.

По данным на 26 марта, в Великобритании подтверждено 11658 случаев коронавируса, 578 пациентов умерли.

По неподтвержденной информации, королева Великобритании Елизавета II собирается выступить с телевизионным обращением к нации из-за коронавируса. Если это случится, это будет четвертое внеплановое телеобращение королевы за ее 68-летний срок правления.