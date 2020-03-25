У принца Чарльза обнаружили коронавирус

Принц Чарльз сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky News.

В резиденции британской королевской семьи Кларенс-хаус сообщили, что у 71-летнего принца Уэльского обнаружили слабо выраженные симптомы коронавирусной инфекции, но «в остальном он здоров».

Принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла самоизолировались в Шотландии. Тест 72-летней жены принца дал отрицательный результат на коронавирус.

В Кларенс-хаус отметили, что определить, где заразился принц Чарльз, невозможно, поскольку в последние недели он участвовал во многих публичных мероприятиях.

Великобритания занимает десятое место среди стран мира по распространенности COVID-19. Коронавирус обнаружили у более восьми тысяч человек, находящихся в Британии. Умерли 422 человека, выздоровели 135 человек.