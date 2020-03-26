Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить посты о якобы вводимом в Москве комендантском часе

Роскомнадзор направил Twitter требование об удалении ложной информации о том, что якобы в Москве по приказу министра обороны вводится комендантский час. Соответствующее распоряжение поступило от Генпрокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем в «Медузу».

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить признанные недостоверными сведения, касающиеся распространения коронавируса в России. Такие же требования были направлены в редакции радиостанции «Эхо Москвы» и интернет-газеты «Говорит Магадан».