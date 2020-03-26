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Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
15:02, 26 марта 2020
Источник:
Борис Акунин
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Писатель Борис Акунин сообщил в фейсбуке, что у него обнаружили коронавирус.
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