В Москве Алексея Навального обсыпали мукой и облили молоком

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в твиттере, что возле здания редакции «Эха Москвы» трое человек обсыпали его мукой и облили прокисшим молоком. Навальный не уточнил, с чем это может быть связано.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев отметил, что Навального обсыпали мукой на улице возле редакции.

В апреле 2017 года возле офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой и повредили глаз. Через несколько месяцев полиция прекратила расследование «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Пользователи соцсетей, изучившие видео нападения, предположили, что это устроили активисты движения SERB, но в самой организации заявили, что не имеют к этому отношения.