Полиция приостановила расследование нападения на Навального с зеленкой
Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на Алексея Навального, которому в апреле 2017 года плеснули в лицо зеленкой. Об этом говорится в документе, который прокуратура Москвы прислала адвокату Навального.
Расследование приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Одновременно прокуратура уведомила адвоката Навального о своем решении не передавать дело в Следственный комитет.
Нападение на Алексея Навального, совершенное 27 апреля около офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), было снято на видео. Запись показал телеканал РЕН ТВ. Изучив видео, пользователи соцсетей предположили, что нападение снимал активист движения SERB Алексей Кулаков, а зеленкой в лицо Навальному плеснул другой активист этой организации Александр Петрунько.
Руководитель SERB Игорь Бекетов утверждает, что движение не имеет отношения к нападению на Навального. По словам Бекетова, активистов вызывали в полицию для дачи показаний, но никаких обвинений им не предъявили.