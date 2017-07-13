Полиция приостановила расследование нападения на Навального с зеленкой

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении на Алексея Навального, которому в апреле 2017 года плеснули в лицо зеленкой. Об этом говорится в документе, который прокуратура Москвы прислала адвокату Навального.

Расследование приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Одновременно прокуратура уведомила адвоката Навального о своем решении не передавать дело в Следственный комитет.