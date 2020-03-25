В Госдуму внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в парламент проект поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан».
Документ предлагает в случае чрезвычайных ситуаций или при угрозе распространения опасного заболевания позволять «оказывать медицинскую помощь, в том числе с применением телемедицинских технологий».
В настоящее время дистанционное оказание медицинских услуг возможно только после очного приема у врача и постановки первичного диагноза.
«Реализация законопроекта позволит правительству в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
25 марта депутаты Госдумы также внесли законопроект о штрафах и тюремном заключении за нарушение карантина во время эпидемий.
По последним данным, в России зафиксированы 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.