Суд в Нью-Йорке запретил выпуск криптовалюты Telegram

Суд Южного округа Нью-Йорка признал цифровые токены ценными бумагами и запретил передавать их инвесторам. Об этом говорится в предварительном решении суда (.pdf), опубликованном 24 марта.

Суд удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска криптовалюты Telegram. Решение может быть обжаловано.

Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.

Принятое решение не окончательное, судебный процесс будет продолжен.

Блокчейн-платформа Telegram Павла и Николая Дуровых в ходе двух раундов привлекла 1,7 миллиарда долларов у 175 инвесторов. Из-за разбирательства с SEC Telegram предложил инвесторам перенести запуск криптовалюты до 30 апреля или получить обратно 77% вложенных денег, то есть в целом 1,3 миллиарда долларов. Большинство согласились перенести запуск.

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