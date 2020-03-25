«Пришел час, эта кубышка спасет десятки миллионов людей». Чубайс призвал поддержать россиян деньгами стабилизационного фонда

Для защиты россиян от экономических последствий эпидемии коронавируса нужно использовать средства стабилизационного фонда, созданного Алексеем Кудриным. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты», — полагает Чубайс.

Он назвал правильной идею выплат гражданам в странах, пострадавших от коронавируса (это обсуждают, например, в США), но поддержка должна быть выборочной.

«Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но все-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки», — сказал Чубайс, не уточнив, о ком именно идет речь.

В России к 24 марта коронавирус обнаружили у 495 человек в 53 регионах. Больше всего заболевших в Москве (290 случаев), Московской области (35 случаев) и Санкт-Петербурге (21 случай).

По всему миру число случаев заболевания превысило 400 тысяч ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса.

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