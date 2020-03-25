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«Пришел час, эта кубышка спасет десятки миллионов людей». Чубайс призвал поддержать россиян деньгами стабилизационного фонда

Источник: Россия 1
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Для защиты россиян от экономических последствий эпидемии коронавируса нужно использовать средства стабилизационного фонда, созданного Алексеем Кудриным. Об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты», — полагает Чубайс.

Он назвал правильной идею выплат гражданам в странах, пострадавших от коронавируса (это обсуждают, например, в США), но поддержка должна быть выборочной.

«Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но все-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки», — сказал Чубайс, не уточнив, о ком именно идет речь.

В России к 24 марта коронавирус обнаружили у 495 человек в 53 регионах. Больше всего заболевших в Москве (290 случаев), Московской области (35 случаев) и Санкт-Петербурге (21 случай).

По всему миру число случаев заболевания превысило 400 тысяч ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса.

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