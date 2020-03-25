Бывшего министра иностранных дел Украины задержали по делу об убийстве экс-главы телеканала «Интер»

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве экс-главы телеканала «Интер» Сергея Старицкого. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Старицкий погиб в доме Кожары в ночь на 22 февраля 2020 года. Кожара и его жена утверждали, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством, писала украинская «Комсомольская правда».

По словам Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог покончить с собой.

Кожара возглавлял украинский МИД в правительстве Виктора Януковича с декабря 2012 года. Его отправили в отставку в феврале 2014-го, после смены власти на Украине.