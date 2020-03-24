По всему миру коронавирусом заразились 400 тысяч человек. Три дня назад их было 300 тысяч

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Сейчас в мире насчитывается 407 тысяч случаев заражения коронавирусом. 104 тысячи зараженных выздоровели, 18 тысяч умерли.

По данным университета Джонса Хопкинса, отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, в 200 тысяч — 18 марта, в 300 тысяч — 21 марта.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об ускорении пандемии коронавируса.

Число зараженных коронавирусом по версии университета Джонса Хопкинса не совпадает с числом зараженных по версии ВОЗ, потому что ВОЗ обновляет свои данные реже — раз в сутки.

В России, по данным властей на 24 марта, выявлены 495 случаев коронавирусной инфекции.