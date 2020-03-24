Александра Жарова назначили главой «Газпром-медиа»

Совет директоров «Газпром-медиа» объявил о назначении на должность генерального директора холдинга Александра Жарова. Накануне он был уволен с поста главы Роскомнадзора, где проработал восемь лет.

Новый контракт Жарова вступает в силу с 24 марта и рассчитан на три года.

«Традиционные медиа проходят этап стремительных изменений под влиянием новых технологий и усиливающейся конкуренции. Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Место гендиректора «Газпром-медиа» стало вакантным в январе 2020 года, когда предыдущий глава холдинга Дмитрий Чернышенко перешел на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. При нем ведомство заблокировало ряд крупных интернет-ресурсов, в том числе соцсеть LinkedIn и торрент-трекер RuTracker, а также неудачно пыталось заблокировать мессенджер Telegram. До Роскомнадзора Жаров работал в Минздраве, Минкомсвязи и ВГТРК.