В мастерских Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок

Французская корпорация Kering объявила, что мастерские принадлежащих ей брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent начнут производство медицинских масок.

В Kering сообщили, что во время выпуска масок примут строжайшие меры для защиты здоровья своих сотрудников. Производство запустят после одобрения властей.

В ближайшие дни Kering передаст органам здравоохранения Франции три миллиона медицинских масок, купленных в Китае. Кроме того, корпорация сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования коронавирусной инфекции COVID-19.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции концерн LVMH в середине марта наладил производство санитайзеров для рук на французских заводах по выпуску духов для Christian Dior, Givenchy и Guerlain. Также LVMH намерен распределить во Франции десять миллионов медицинских масок, купленных в Китае.

Компания H&M объявила 22 марта, что начнет поставлять в больницы средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки.