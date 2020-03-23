Правительство выделило 23 миллиарда рублей на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом
Правительство РФ выделило около 23 миллиардов рублей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Эти деньги пойдут на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Большую часть средств бюджета получит Минпромторг. 7,5 миллиарда рублей выделили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, еще пять миллиардов — на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.
Фонд развития промышленности получит десять миллиардов рублей на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.
Кроме того, 491,7 миллиона рублей выделят Федеральному медико-биологическому агентству на выполнение работ в рамках борьбы с распространением вируса.
16 марта правительство России на фоне пандемии коронавирусной инфекции и снижения цен на нефть предложило выделить 300 миллиардов рублей для поддержки российской экономики и граждан.