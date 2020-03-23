Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку социально незащищенных граждан

Благотворительный фонд Владимира Потанина выделит миллиард рублей некоммерческим организациям, которые помогают социально незащищенным гражданам. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Как пояснили в фонде, в условиях коронавируса нагрузка на такие НКО существенно увеличилась, при том что традиционные инструменты сбора средств стали менее доступными. «Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий — люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи», — отметил Потанин.

Фонд Владимира Потанина существует с 1999 года. Он специализируется на помощи проектам в области образования и культуры.