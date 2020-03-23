ГИБДД планирует использовать видеокамеры для штрафов водителей за разговоры по телефону

ГИБДД России намерено внедрить в эксплуатацию видеокамеры, способные определять, что водитель во время движения пользуется телефоном, сообщает «Коммерсант».

Применение таких приборов рассматривают в управлении ГИБДД по Москве, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. По его словам, о массовом применении камер речи не идет. Он отметил, что производитель оборудования должен провести испытания и получить сертификаты.

По данным «Коммерсанта», прибор разработала корпорация . Первые испытания в феврале провели Центр организации дорожного движения Москвы и московское управление ГИБДД. Штрафы в ходе испытаний не выносили.

Источник издания сообщил, что технология, работающая на основе нейросети и больших данных, определяет, держит ли водитель телефон у уха, пристегнут ли он ремнем безопасности.

Такую технологию нельзя использовать, пока у водителей нет возможности доказать, что камера ошиблась, отметил эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

В России в 2018 году за использование телефона во время движения возбудили 81,5 тысячи административных дел, в 2019 году — уже более 84,8 тысячи. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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