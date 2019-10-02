Перейти к материалам
новости

ГИБДД объяснила, когда камеры на дорогах не должны выносить штрафы

Источник: Meduza
ГИБДД направила в регионы письмо с указаниями по работе дорожных камер, которые выписывают штрафы в автоматическом режиме. Там перечислены условия, в которых штрафы выносить нельзя, а сами комплексы должны быть отключены. Письмо было <a href="https://vk.com/wall106362734_2537" target="_blank">разослано</a> после поручения президента Владимира Путина о необходимости четко обозначать места установки камер и не применять санкции, когда нарушения зафиксированы некорректно. Как <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4110928" target="_blank">выяснил</a> «Коммерсант», проверка ГИБДД показала, что четверть всех фотоматериалов с таких камер не могут быть использованы для вынесения постановлений о нарушениях. При этом эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман сказал изданию, что письмо не имеет юридической силы, поэтому, если штраф, выявленный с нарушениями, все же пришел водителю, тот не сможет опираться на этот документ, чтобы его оспорить.
ГИБДД направила в регионы письмо с указаниями по работе дорожных камер, которые выписывают штрафы в автоматическом режиме. Там перечислены условия, в которых штрафы выносить нельзя, а сами комплексы должны быть отключены. Письмо было разослано после поручения президента Владимира Путина о необходимости четко обозначать места установки камер и не применять санкции, когда нарушения зафиксированы некорректно. Как выяснил «Коммерсант», проверка ГИБДД показала, что четверть всех фотоматериалов с таких камер не могут быть использованы для вынесения постановлений о нарушениях. При этом эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман сказал изданию, что письмо не имеет юридической силы, поэтому, если штраф, выявленный с нарушениями, все же пришел водителю, тот не сможет опираться на этот документ, чтобы его оспорить.

Фото в анонсе: Виталий Невар / ТАСС / Scanpix / LETA