Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
ГИБДД объяснила, когда камеры на дорогах не должны выносить штрафы
08:08, 2 октября 2019
Источник: Meduza
ГИБДД направила в регионы письмо с указаниями по работе дорожных камер, которые выписывают штрафы в автоматическом режиме. Там перечислены условия, в которых штрафы выносить нельзя, а сами комплексы должны быть отключены. Письмо было
разослано
после поручения президента Владимира Путина о необходимости четко обозначать места установки камер и не применять санкции, когда нарушения зафиксированы некорректно. Как
выяснил
«Коммерсант», проверка ГИБДД показала, что четверть всех фотоматериалов с таких камер не могут быть использованы для вынесения постановлений о нарушениях. При этом эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман сказал изданию, что письмо не имеет юридической силы, поэтому, если штраф, выявленный с нарушениями, все же пришел водителю, тот не сможет опираться на этот документ, чтобы его оспорить.
Фото в анонсе: Виталий Невар / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам