Россия отправила в Италию врачей и медицинское оборудование в помощь в борьбе с коронавирусом

Министерство обороны РФ отправило в Италию группу военных медиков и необходимое оборудование для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первые два самолета Ил-76 вылетели днем 22 марта с военного аэродрома «Чкаловский» на авиабазу итальянских ВВС под Римом.

Всего ведомство планирует направить в Италию восемь мобильных бригад со специалистами в области вирусологии и эпидемиологии, имеющими международный опыт борьбы с эпидемиями. Также на помощь будут отправлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и другое медицинское оборудование.

21 марта президент РФ Владимир Путин созвонился с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте и предложил оказать стране помощь в борьбе с вирусной инфекцией.

Италия — одна из самых пострадавших стран от пандемии коронавируса. Там инфекцией заразились более 53,5 тысячи человек. 4825 человек умерли, более шести тысяч выздоровели.