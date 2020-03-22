Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что заразился новой коронавирусной инфекцией.

«Мы вместе с семьей находимся в самоизоляции. Все мы в добром здравии, только у меня появились симптомы лихорадки и кашля, — написал тенор в своем фейсбуке. — Прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам, чаще мойте руки, держитесь на расстоянии от других, делайте все возможное для того, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!»

В Испании, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 28,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 1,7 тысячи человек умерли. 2,5 тысячи человек выздоровели.

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