Ангела Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин. По информации кабинета министров ФРГ, Меркель приняла такое решение после того, как у врача, делавшего ей на днях профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом канцлер узнала сразу после пресс-конференции 22 марта, в ходе которой она объявила об ужесточении карантинных мер в Германии. В частности, в ближайшие две недели гражданам страны запретили собираться больше, чем по двое.

Находясь на самоизоляции, Меркель намерена продолжать исполнять свои служебные обязанности.

В настоящее время Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли.