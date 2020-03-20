Врачи и общественные деятели потребовали от Путина экстренных мер в борьбе с коронавирусом

Врачи и общественные деятели опубликовали открытое письмо, адресованное президенту и правительству России, с просьбой принять экстренные меры для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Подписать его можно на платформе Change.org.

Авторы письма призвали немедленно начать бесплатно тестировать на коронавирус всех потенциально зараженных граждан, разрешить клиникам использовать иностранные тесты и позволить частным больницам помогать в борьбе с эпидемией.

Они просят обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, в том числе организовав доставку еды и вынос мусора. Кроме того, они предлагают на три месяца освободить граждан на карантине от квартплаты и платежей по ЖКХ и кредитам.

Также они призывают отменить все массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам в Конституцию, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести сотрудников компаний на удаленную работу, обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Авторы обращения указывают, что отказ от предложенных мер приведет к ухудшению эпидемиологической и общественной ситуации в России. «Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть», — сказано в письме.

Письмо подписали глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфенов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар, издатель Ирина Прохорова, писательница Людмила Улицкая, актер Никита Кукушкин, экономист Сергей Гуриев.