Netflix и YouTube снизили качество видео для европейских пользователей

Netflix и YouTube решили снизить качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей. Об этом сообщает Reuters.

Так, YouTube в течение следующего месяца будет показывать пользователям видео в стандартном разрешении вместо HD. В Netflix заявили, что ухудшат качество видео на 25%.

Сети в Европе столкнулись с повышенным трафиком из-за мер по ограничению распространения коронавируса: во многих странах континента жителей обязали сидеть на домашнем карантине.