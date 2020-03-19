В Москве рестораны начали массово подключаться к сервисам доставки

На фоне ограничительных мер из-за коронавируса рестораны начали массово подключаться к крупным сервисам доставки еды. Об этом пишут «Ведомости».

В «Яндекс.Еде» рассказали, что за последние дни число заявок выросло в три раза, около 40% из них поданы из Москвы и Московской области. Схожие цифры привели и в Delivery Club.

В «Яндекс.Еде» заявили, что теперь подключают рестораны к своей системе в течение суток, в то время как раньше это занимало семь рабочих дней.

Федерация рестораторов и отельеров в письме премьеру Михаилу Мишустину жаловалась, что в марте обороты ресторанов и кафе упали на 30-90%. В связи с этим представители отрасли просили правительство освободить их от уплаты налогов и дать возможность временно не оплачивать аренду и коммунальные платежи.