Баррель Brent подорожал на 11%. Индекс Московской биржи обновил 11-летний рекорд роста за день

Индекс Московской биржи по итогам торгов 19 марта поднялся на 7,7% до 2275,7 пункта, что стало рекордным дневным ростом с марта 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вечером 19 марта резко подорожала нефть Brent, на пике стоимость с поставками в мае составляла 27,5 доллара за баррель. Как пишет РБК, это на 11,2% выше уровня предыдущего закрытия (24,8 доллара).

Цена WTI поднималась до 25,6 доллара за баррель, что превышает уровень закрытия предыдущих торгов на 23,2%.

Нефтяные цены растут после обвала 18 марта, когда баррель Brent дешевел до 24,5 доллара, что стало минимумом с 2003 года.

Рубль на Московской бирже вечером 19 марта рос к бивалютной корзине, добавляет «Интерфакс». К 19:00 мск доллар стоил 79,85 рубля, что ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 1,03 рубля.

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