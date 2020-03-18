Китай допустил, что пандемия началась из-за американских военных. Трамп назвал это ложью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай распространяет недостоверную информацию о том, что коронавирус в КНР появился из-за американских военных.

«Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные направили им это (вирус). Это ложь», — сказал Трамп, выступая на брифинге.

Трамп отказался считать, что выражение «китайский вирус», которое он использует, создает стигму. Американский президент заявил, что вирус пришел из Китая, поэтому «это очень точный термин».

12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань могли занести американские военные. Предполагается, что чиновник имел в виду Всемирные военные игры с участием американских военных, которые прошли в городе Ухань в октябре 2019 года.

По данным правительства КНР, первый возможный случай заражения коронавирусом в Китае выявили 17 ноября 2019 года. Китайские власти продолжают искать «нулевого пациента», чтобы найти природный источник коронавирусной инфекции.