Джо Байден выиграл праймериз демократов еще в трех штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз по выдвижению делегатов Демократической партии во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, сообщает The New York Times.

77-летний Байден заручился поддержкой еще 249 делегатов. Теперь у него 1147 делегатов против 861 у 78-летнего Берни Сандерса. Как отмечает CNN, Байден получил почти непреодолимое преимущество перед Сандерсом.

В то же время Дональд Трамп по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе получил поддержку достаточного числа делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Его поддерживают 1330 делегатов при том, что для выдвижения нужно 1276 делегатов.