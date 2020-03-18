Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег.

С учетом Каримовой суд постановил, чтобы срок ее наказания исчисляли с 21 августа 2015 года. В срок наказания, назначенного судом по совокупности преступлений, засчитаны сроки, отбытые Каримовой по первым двум приговорам.

Остальных фигурантов дела приговорили к различным срокам заключения от пяти до 20 лет.

Гульнара Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990 по 2016 год. В этот период Каримова работала на высоких дипломатических должностях и считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Гульнара Каримова оказалась под домашним арестом.

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