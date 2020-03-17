Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования в России приостановили до 10 апреля

Обновлено. Российский футбольный союз и Континентальная хоккейная лига подтвердили, что приостанавливают до 10 апреля все соревнования под своей эгидой.

Российская футбольная премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РИА Новости.

По данным журналиста Николая Конова, решение о приостановке всех спортивных турниров было принято совместно руководителями лиг и не обсуждалось на уровне руководства клубов.

Также до 10 апреля временно приостановлены чемпионаты Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), говорят источники.

16 марта министерство спорта объявило об отмене на территории страны международных и всероссийских соревнований с иностранным участием. Кроме того, ведомство рекомендовало ограничить проведение спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм.

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует запрет на проведение массовых мероприятий. Правительство РФ объявило о запрете на въезд в страну иностранцев с 18 марта по 1 мая. По состоянию на 17 марта в России выявлены 93 случая заражения COVID-19.