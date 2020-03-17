У активистки, задержанной в Москве с плакатом «Лутин пох», диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом

У 19-летней московской активистки Веры Олейниковой диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и перелом после того, как она была задержана во время одиночного пикета. Об этом девушка написала в телеграме.

Олейникову задержали 14 марта в центре Москвы, когда она стояла в одиночном пикете с плакатом «Лутин пох». По словам активистки, при задержании ей заламывали руки и избили. Через несколько часов девушку отпустили без протокола, и она поехала снимать травмы в институт Склифосовского. Там ее госпитализировали на сутки.

Согласно выписному эпикризу из института Склифосовского, который Олейникова выложила в своем телеграм-канале, врачи диагностировали у нее в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом костей передней стенки лобной пазухи без смещения отломков, и ушибы кистей обеих рук. В эпикризе говорится, что активистка ударилась головой о стену.

14 марта в Москве возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий. На ней были задержаны около 50 человек. Полицейские избили нескольких участников акции, в том числе 78-летнего правозащитника Льва Пономарева.