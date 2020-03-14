В Москве у здания ФСБ разогнали акцию против политических репрессий. Около 50 человек задержали, правозащитника Льва Пономарева избили

Юрий Кадобнов / AFP / Scanpix / LETA

Днем 14 марта в Москве задержали около 50 участников акции против политических репрессий. Активисты устроили серию одиночных пикетов возле здания ФСБ на Лубянке. «ОВД-Инфо» сообщает, что задержаны 49 человек, в том числе трое подростков. «МБХ медиа» пишет о 43 задержанных. Среди них — оппозиционеры Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, а также 78-летний правозащитник Лев Пономарев.

Жестко задерживают 14.03.2020 г. возле здания ФСБ участников протеста «Обнулите сроки политзекам». Объективные новости от Кати

Полицейские при задержании избили несколько активистов. Сотрудники МВД проводили задержания в масках, не представлялись и применяли силу к участникам пикетной очереди. У одного задержанного подростка случился приступ астмы, ему не стали оказывать медицинскую помощь. Еще одного задержанного, как пишет «Новая газета», вывели из автозака и проводили в машину скорой помощи. После задержания активистов увезли в четыре отдела полиции. Туда долгое время не пускали адвокатов.

В Таганском ОВД полицейские в масках избили Льва Пономарева. Видео его избиения опубликовала общественная защитница Ирина Яценко, которую также задержали на акции. «Меня жестко потащили, по дороге ударили по лицу», — сказал Пономарев «МБХ медиа». По его словам, после этого в отдел полиции пустили его адвоката Василия Кушнира. «Буду смотреть, снимать ли побои или нет», — добавил Пономарев.

Внимание. На записи ниже показаны сцены насилия.

Активисты устроили пикеты после отказа мэрии согласовать митинг. Первоначально движение Rupression собиралось устроить митинг и шествие в центре Москвы в поддержку фигурантов и против поправок в Конституцию. Но городские власти предложили перенести акцию в Люблино. После этого активисты решили «оцепить» здание ФСБ живой очередью протестующих. Как пишет «Коммерсант», акция должна была повторить первый массовый протест позднего СССР, когда в 1989 году сотни людей стояли со свечами в руках, протестуя против репрессий.

После разгона акции активисты решили устроить пикеты у администрации президента, сообщает движение «Агит Россия». Кроме того, на 20 часов намечена акция на Манежной площади возле памятника Георгию Жукову.

Александр Бакланов