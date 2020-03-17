Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Об сообщает «Интерфакс».

«Указ только что подписал», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Официально документ еще не опубликован.

Путин в связи с подписанием указа потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта. Он попросил внести необходимые изменения в законодательство, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».

О том, что в связи с коронавирусом власти России разрешат онлайн-продажу безрецептурных лекарств, 16 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство еще в 2017 году внесло в Госдуму проект закона, разрешающего продажу безрецептурных препаратов через интернет. Однако за два года документ прошел только первое чтение.