Forbes назвал Райффайзенбанк самым надежным банком в России

Журнал Forbes опубликовал новую версию ежегодного рейтинга самых надежных банков, работающих в России. В него вошли 100 крупнейших банков страны по объему активов; позиции распределялись на основе оценок российских и международных рейтинговых агентств.

Первые три места в списке заняли дочки иностранных банков. Лидером стал Райффайзенбанк (Австрия), второе место занял Юникредит-банк (Италия), третье — Росбанк (Франция).

Государственный Сбербанк занял четвертое место. Из российских частных банков наивысшая позиция (26-е место) оказалась у Альфа-банка.

В 2019-м году Forbes ставил на первое место Юникредит-банк, на второе — Райффайзенбанк.

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