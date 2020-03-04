Сбербанк уступил лидерство в рейтинге банковских брендов мира индонезийскому BCA

Сбербанк занял второе место в рейтинге 10 сильнейших банковских брендов мира по версии консалтинговой Brand Finance, пишет РБК.

Первое место — у крупнейшего частного банка Индонезии Bank Central Asia (BCA), в предыдущем рейтинге он был на второй строчке.

«BCA — один из крупнейших банков Юго-Восточной Азии с низким процентом неработающих кредитов и высокой рентабельностью собственного капитала, — сказано в докладе Brand Finance. — Сбербанк — стабильный бренд, который уделяет особое внимание клиентскому опыту. Банк отвечает за треть банковской системы России, это крупнейший эмитент карт в стране».

И Сбербанку, и BCA компания присвоила высший рейтинг бренда ААА+. В списке 500 самых дорогих банковских брендов Сбербанк сохранил 20 место, Brand Finance оценила его в 13,2 миллиарда долларов США (плюс 7,1% к оценке 2019-го).

В топ-500 самых дорогих банковских брендов по версии Brand Finance — еще семь российских финансовых учреждений, в том числе ВТБ (2,8 миллиарда долларов, 92 место), Газпромбанк (206 место), Альфа-банк (272-е), «Открытие» (479-е) и впервые попавший в рейтинг «Тинькофф» (326 место; после сотой позиции стоимость брендов в докладе не указана).