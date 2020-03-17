Актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью заразились коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба рассказал, что заразился новой коронавирусной инфекцией.

«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», — написал он в твиттере.

Также о заболевании COVID-19 сообщил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов». «Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды, — написал он в инстаграме. — Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!»

Ранее также стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились актриса Ольга Куриленко, а также Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Последние уже прошли курс лечения, их выписали из больницы в Австралии, и теперь супруги находятся на карантине в арендованном доме.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрированы более 182 тысяч случаев заражения COVID-19. Более семи тысяч человек умерли, 79 тысяч человек выздоровели.