Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, заразилась коронавирусом

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила в инстаграме, что больше недели болеет коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — написала Куриленко.

«Коммерсант» пишет, что Ольга Куриленко живет в Лондоне. В Великобритании по состоянию на 15 марта коронавирус обнаружили у 1372 человек, умерли 35 человек.

Ольга Куриленко известна по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Также среди прочего она снималась в фильмах «Париж, я люблю тебя» и «Обливион».

Среди тех, кто болен коронавирусной инфекцией, — американский актер Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон. Они находятся на изоляции под наблюдением врачей в Австралии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным, которые приводит университет Джонса Хопкинса, во всем мире число заболевших превысило 169 тысяч человек, умерли более 6500 человек.