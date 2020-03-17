Адвокат осужденного по делу «Сети» пожаловался на давление следствия в связи с расследованием убийства Артема Дорофеева и Екатерины Левченко

Константин Карташов — адвокат Максима Иванкина, осужденного по пензенскому , — заявил, что на его подзащитного оказывают давление в связи с расследованием обстоятельств смерти Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

По словам адвоката, оперативные сотрудники угрожали Иванкину и заставляли его признаться в соучастии в убийстве.

Адвокат сообщил, что оперативники не назвали своих имен и не сказали, в каком из силовых ведомств они служат. «После встречи с силовиками Максим жаловался на потерю сознания», — говорится в публикации «Новой газеты».

Максим Иванкин приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Еще один фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец рассказал журналистам «Медузы», что Иванкин убил Екатерину Левченко. При этом сам Полтавец признался в убийстве Артема Дорофеева.