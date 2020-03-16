Правительство России предложило запретить въезд иностранцам

Правительство РФ подготовило проект постановления о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан. Под ограничения подпадут в том числе и жители Белоруссии.

Запрет не будет распространяться на сотрудников дипмиссий, членов экипажей самолетов, судов и поездных бригад, а также на иностранцев, имеющих разрешение на проживание в России.

Дата возможного принятия постановления и сроки его действия не называются.

16 марта о намерении закрыть внешние границы объявило руководство Евросоюза.